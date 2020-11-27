Закрытие межбанка: гривня ослабла
27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,54 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,51 - 28,54 гривни;
Евро - 34,05 - 34,08 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,38 - 28,58 гривни. Евро покупают по 33,56 гривни, продают по 34,02 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,45 - 28,51 гривни, евро - 33,74 - 33,88 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 28,44 гривны.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,85 грн (на 26 ноября - 33,78 гривны).
27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.
26 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установилась на уровне 28,41 - 28,43 гривны.
26 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 28,45 - 28,45 гривны.
Экономическая правда
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