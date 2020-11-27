Более 10% малых и средних предприятий могут уйти с рынка из-за пандемии - ПРООН

Более 10% представителей малого и среднего бизнеса находятся на грани банкротства и вскоре могут остановить свою деятельность.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала постоянная представительница Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева.

"Необходимо продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям. Если мы посмотрим на частный сектор, в частности малый и средний бизнес, то более 10% этих предприятий уже на грани банкротства и вскоре уйдут из бизнеса. Они нуждаются в финансовых стимулов и других гарантий поддержки, чтобы возможность продолжать работать ", - прокомментировала ситуацию в Украине Герчева.

Она подчеркнула, что в период кризиса важна разработка направлений политики для создания рабочих мест. В частности, с мая в Украине более 4 миллионов человек были зарегистрированы как безработные. В ПРООН считают, что цифра на самом деле выше из-за высокой доли теневой экономики.

"Многие люди были вынуждены уволиться по собственному желанию, многие стали безработным и не имеет такой прибыли, как раньше", - рассказала представительница ПРООН ..

Она также отметила, что существует очень тонкая грань между соблюдением протокола реагирования на коронавирус (карантин, ограничительные меры) и обеспечением нормального функционирования экономики.

По мнению Герчевой, полный карантин может навредить больше, чем защитить, а поэтому нужно найти баланс в дальнейших действиях. Однако необходимо обеспечить соблюдение всех мер по предотвращению заболевания, в частности ношение масок, соблюдение правил личной гигиены, соблюдение социальной дистанции и другие мероприятия.

Напомним:

Ранее в отчете ООН сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности.