Через пандемію Україні загрожує найгірша рецесія за десятиріччя – ООН

Через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, унаслідок чого понад 9 млн людей опиняться в бідності.

Про це йдеться у звіті ООН за жовтень.

За даними дослідження, з початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу.

Підкреслюється, що хоча наразі немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть руйнівними.

На непідконтрольних Україні територіях наразі 58 % родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб, порівняно з 49 % на початку 2020 року.

Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні проти 11 % до початку пандемії.

Зазначається, що державний Ощадбанк - єдиний, хто подовжив дію банківських карток внутрішньо переміщених осіб (переселенців), термін яких скінчився, до 1 січня 2021 року.

Але через обмеження доступу, зокрема карантинні заходи, пенсіонери з ОРДЛО не можуть потрапити до України, щоб отримати перевипущені картки. Ощадбанк перевипустив принаймні 200 тисяч банківських карток, які ще не були отримані їхніми власниками, зокрема через карантинні обмеження перетину "лінії розмежування".

Економічна правда