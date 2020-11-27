Украинская газотранспортная система не может быть эффективной без транзита - представительница ГТС

Газотранспортная система Украины зависит от больших объемов транзита газа, ведь 80% доходов системы - внешние поступления.

Об этом на онлайн-брифинг "Нафтогаза" рассказала Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международной деятельности Оператора газотранспортной системы Украины.

"ГТС как таковая была построена именно для транзита, и никаким другим образом она не может быть использована оптимально", - отметила она. Так, без больших объемов газа, система не является эффективной.

По словам Белькова, 80% доходов газотранспортной системы - это внешние источники, то есть преимущественно за счет транзита и трейдеров для доставки газа из России в ЕС.

Представительница ОГТСУ подчеркнула, что, если Северный и / или Турецкий поток будут построены, это станет большим вызовом для Украины и для многих стран Европы.

О партнерстве со странами ЕС сегодня, Белькова отметила внедрения виртуального реверса на всех точках с Польшей и Венгрией. Однако с Румынией, Словакией и Молдовой "есть потенциал для разговоров".

В итоге, она подчеркнула, что Украина должна получить базовое роль газа на еврорынке газа, а не запасную, иначе не сможет удерживать мощности при меньших объемов газа.

Однако Северный и Турецкий потоки остаются основными внешними вызовами для ГТС. Другим вызовом Белькова назвала разрешения ситуации с долгами на внутреннем рынке, ведь они подрывают позиции оператора бороться, в частности, против Потоков.

Напомним:

США направили дополнительные санкции в отношении проекта "Северный поток-2" против страховых и сертификационных компаний, вовлеченных в строительство газопровода.

Экономическая правда