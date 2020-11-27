Портфельные госгарантии: "Укрэксимбанк" начал отбор банков-кредиторов бизнеса
"Укрэксимбанк" как агент правительства по программе госгарантий по кредитам на портфельной основе начал отбор банков-кредиторов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Целью предоставления гарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа предприятиям к банковскому финансированию, а следовательно - содействие развитию экономики.
Укрэксимбанк в качестве агента правительства по этой программе осуществляет сбор документов от банков, желающих принять участие в программе, их проверку, подготовку проектов договоров, которые будут заключаться между гарантом и банками-кредиторами о предоставлении государственных гарантий", - говорится в сообщении.
Также банк будет осуществлять мониторинг и отчетность о реализации программы и сопровождать процесс расчетов в случае наступления гарантийных случаев.
В финучреждении добавили, что для участия в отборе банкам необходимо до 7 декабря 2020 год прислать на адрес агента обращение о заинтересованности в получении государственных гарантий на портфельной основе, вместе с необходимым перечнем документов.
По результатам отбора среди банков, которые подадут документы агенту, правительство будет определять банки-кредиторы и объемы предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.
"На основании соответствующего решения правительства с банками-кредиторами будут заключаться договоры о предоставлении государственных гарантий и такие банки смогут формировать портфели кредитов, которые частично обеспечиваются государственной гарантией на портфельной основе", - пояснили в банке.
Напомним:
Кабмин на заседании 25 ноября поддержал запуск программы портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса - "Укрэксимбанк" определили агентом гаранта, который будет проверять правильность полученных от банков документов и проводить оценку и мониторинг портфеля кредитов.
Экономичная правда
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