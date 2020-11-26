Заместитель Шевченко стал членом набсовета Нацдепозитария

Заместителя главы НБУ Юрия Гелетия 23 ноября назначили членом наблюдательного совета Национального депозитария Украины, представителем акционера.

Об этом Нацдепозитарий сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Отмечается, что НБУ, которому принадлежит 2580 простых именных акций ПАО "НДУ", письменно сообщил (письмо от 23.11.2020 года) о замене члена наблюдательного совета Николая Селехмана, представляющего НБУ, на Гелетия.

Срок назначения Гелетия - до окончания срока полномочий действующего состава наблюдательного совета НДУ, кроме случая досрочного прекращения полномочий.

Напомним:

Совет Национального банка 22 июля назначила заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Гелетий работал в Национальном банке, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 году до июля 2018 Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 года работал в должности заместителя министра финансов.