Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,45 - 28,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,45 - 28,46 гривни;

Евро - 33,85 - 33,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,34 - 28,53 гривни. Евро покупают по 33,51 гривни, продают по 33,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,47 гривни, евро - 33,68 - 33,79 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 ноября на уровне 28,38 гривни.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,78 грн (на 25 ноября - 33,68 гривни).

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.

Экономическая правда