Гривна на закрытии межбанка ослабла
25 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,41 - 28,43 гривны;
Евро - 33,83 - 33,85 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,28 - 28,48 гривны. Евро покупают по 33,40 гривны, продают по 33,80 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,43 гривны, евро - 33,56 - 33,69 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек и оставил его на 25 ноября на уровне 28,37 гривны.
25 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривны.
24 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривны.
Экономическая правда
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