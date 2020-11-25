Гривна на закрытии межбанка ослабла

25 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,41 - 28,43 гривны;

Евро - 33,83 - 33,85 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,28 - 28,48 гривны. Евро покупают по 33,40 гривны, продают по 33,80 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,43 гривны, евро - 33,56 - 33,69 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек и оставил его на 25 ноября на уровне 28,37 гривны.

25 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривны.

24 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривны.

Экономическая правда