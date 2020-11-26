Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал два законопроекта об анонсированных мерах поддержки предпринимателей во время карантина.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Законопроекты 4430 (о внесении изменений в Налоговый кодекс) и 4429 (о соцподдержке застрахованных лиц) президент зарегистрировал 26 ноября.
Тексты проектов законов пока на сайте не опубликованы.
Напомним:
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.
Также президент заявил, что почти 4 млн украинцам, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг аннулируют.
Экономическая правда
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