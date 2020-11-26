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Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса

Четверг, 26 ноября 2020, 17:15
 

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал два законопроекта об анонсированных мерах поддержки предпринимателей во время карантина.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроекты 4430 (о внесении изменений в Налоговый кодекс) и 4429 (о соцподдержке застрахованных лиц) президент зарегистрировал 26 ноября.

Тексты проектов законов пока на сайте не опубликованы.

Напомним:

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Также президент заявил, что почти 4 млн украинцам, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг аннулируют.

Экономическая правда

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