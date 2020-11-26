В Федерации профсоюзов заявили, что законно владеют арестованным судом имуществом

В Федерации профсоюзов Украины заявили, что законно владеют и распоряжаются имуществом, которое ранее арестовал Печерский районный суд Киева.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Какие основания у суда накладывать арест на это имущество? Должна быть доказана совместимость нанесенного ущерба, а во-вторых, должны быть основания, что имущество, возможно, будет реализовано.

Сейчас мы не найдем ни одного риелтора, ни объявления, что имущество реализуется. Зачем накладывать арест? Вы осуществляете расследование, вы считаете, что есть основания, чтобы привлечь кого-то к ответственности - пожалуйста, доказывайте это", - сказал Довганенко.

Он подчеркнул, что на основании права собственности федерация владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом.

"Мы законно владеем, мы законно строили, мы законно регистрировали. Ничего не реализуя и ничего не продавая", - добавил представитель Федерации профсоюзов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

В перечне арестованных объектов находятся, в частности:

Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), ресторанный комплекс на Трухановом острове, здание на Контрактовой площади, 10, учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике,другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, 2 в Киеве из-за долгов Федерации профсоюзов в размере 160 миллионов гривень перед ипотекодержателем.