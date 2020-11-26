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Марченко: Проект бюджета-2021 совпадает с оценками МВФ

Четверг, 26 ноября 2020, 15:05
 

Глава Минфина Сергей Марченко "с оптимизмом" оценивает дальнейшее сотрудничество с МВФ, по его словам, подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект госбюджета-2021 совпадает с оценками Фонда.

Об этом он заявил в комментарии ЭП.

"Сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту бюджета Украины на 2021.

Консолидированная позиция с МВФ по согласованию основных позиций - это результат слаженной работы Кабинета министров при всесторонней поддержке Офиса президента, которые действовали как единая команда", - сказал Марченко.

По его словам, основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита.

"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - добавил министр.

Напомним:

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Финального текста бюджета-2021 до сих пор нет, но он появится на Кабмине в ближайшее время - дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.

Экономическая правда

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