"Нафтогаз" получил 19 миллиардов убытка за неполный год – Витренко

За 9 месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 18,7 миллиарда гривень убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривень.

Об этом написал бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"О таких данных по отчетности Нафтогаза как отдельного юридического лица меня неофициально поинформировали мои источники. Теперь хочется услышать официальную информацию от Нафтогаза и от правительства. Также хотелось бы увидеть и консолидированную отчетность группы Нафтогаза", - написал Витренко.

"Объясняя убытки за первое полугодие, руководство Нафтогаза ставило в пример Shell, у которого тоже за этот период был убыток. Мол, эти убытки - не следствие неэффективного менеджмента, а следствие снижение цен на газ и нефть, от которого страдают все нефтегазовые компании", - добавил он, уточнив, что за 9 месяцев прибыль Shell составила 489 млн долларов.

Также Витренко отметил, что цена на газ на оптовом рынке Украины выше, чем в Европе.

"...Нафтогаз еще до сих пор не опубликовал и не прокомментировал свою финансовую отчетность за 9 месяцев... Это очередное подтверждение того, что Нафтогаз декларирует прозрачность, а на практике мы видим противоположные вещи. А Наблюдательный совет традиционно закрывает на это глаза", - заявил Витренко.

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