Курс гривни к доллару держится на одних уровнях всю неделю

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 ноября на уровне 28,38 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,78 грн (на 25 ноября - 33,68 гривни).

Напоминаем:

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.

Экономическая правда