Курс гривни к доллару держится на одних уровнях всю неделю
Четверг, 26 ноября 2020, 09:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 ноября на уровне 28,38 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,78 грн (на 25 ноября - 33,68 гривни).
Напоминаем:
25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.
Экономическая правда
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