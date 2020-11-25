Запорожская АЭС сможет подавать полную мощность в сеть

"Укрэнерго" включила воздушную линию электропередач "Запорожская АЭС - Каховская", благодаря чему в сеть можно подавать полную мощность Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Линия электропередач (ЛЭП) напряжением 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" позволит снять сетевые ограничения и подавать 6 тысяч МВт мощности Запорожской АЭС.

Это позволит увеличить долю атомных электростанций в совокупном производстве электроэнергии, что может дать положительный экономический эффект для "Энергоатома".

ЛЭП имеет протяженность 186 км и является основной частью инвестиционного проекту Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестбанка суммой 355 миллионов евро.

Также в проект входит строительство подстанции на 750 кВ "Каховская" и двух ЛЭП напряжением 330 кВ "Каховская - Островская" и "Каховская - Херсонская".

Реализация проекту позволяет улучшить связь Каховского энергоузла с магистральными сетями и увеличить пропускную способность сечений южной части энергосистемы Украины.

Строительство подстанции и ЛЭП "ЗАЭС - Каховская" является первым элементом создания южной высоковольтной магистрали напряжением 750 кВ и предусматривает дальнейшее строительство высоковольтной линии "Каховская - Приморская" с подстанцией "Приморская" и линию "Южно-Украинская АЭС - Приморская".

Подстанция "Приморская" станет новым опорным источником питания в Одесской области. Она также будет иметь линию "Приморская - Исакча (Румыния)", что является проектом общего интереса Европейской Энергосообщества.

Напомним:

24 ноября на крупнейшей в Европе атомной станции - Запорожской атомной электростанции - после планово-предупредительного ремонта подключили к сети энергоблок №2.