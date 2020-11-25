Украинцы имеют крайне низкую осведомленность в вопросах налогов — результаты опроса

Украинцы имеют низкую осведомленность в вопросах налогов, бюджета и госуслуг - лишь 10% опрошенных правильно ответили, что больше всего уплаченных гражданами налогов тратится на выплату пенсий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу проекта "Цена государства".

По словам старшего научного сотрудника Института социологии НАН Украины Ольги Иващенко, ни один из 2000 участников опроса не дал правильные ответы на все 5 тестовых вопросов по налогам, государственным услугам и бюджету.

При этом, только 1% респондентов ответили правильно на четыре вопроса теста. 21% опрошенных не дали ни одного правильного ответа, 42% - смогли ответить правильно всего на один вопрос.

"Меньше половины (46,1%) правильно ответили на вопрос о том, что бесплатных государственных услуг не бывает, при этом большинство украинцев придерживаются противоположного мнения.

42,9% правильно ответили на вопрос о самом большом источнике наполнения бюджета - налогов с граждан", - говорится в пресс-релизе.

Лишь 10% правильно ответили, что больше всего уплаченных гражданами налогов тратится на выплату пенсий. 18,2% считают, что наибольшая доля налогов идет на оборону, 17,6 - на выплату внешнего долга, на финансирование правоохранительных органов (17). И почти треть опрошенных не смогла ответить на вопрос.

"Проблемой для подавляющего большинства опрошенных стало и определение доли доходов, которую украинские работники платят в виде налогов.

Треть опрошенных предположили, что это "около 20%", почти каждый четвертый не смог ответить. И только 6% жителей Украины знают, что уплата ЕСВ, НДФЛ, НДС, акциза и пошлины вместе составляет около 50% доходов большинства украинских работников", - отметил директор по развитию "CASE Украина" Евгений Шульга.

По словам Иващенко, нельзя обвинять в низкой налоговой осведомленности только самих украинцев, для которых значительная часть жизненного опыта прошла в советской и пост-советской переходной системе.

"Во-первых, украинцев никто этому не учил специально, не рассказывал, начиная со школьной скамьи. Во-вторых, наша налоговая система довольно запутанная, и для того, чтобы в ней разобраться, нужно иметь определенные навыки и подготовку", - добавил Шульга.

По его словам, власти выгодна такая ситуация, ведь избиратель, который не вникает в тонкости налоговой и государственной политики, более равнодушен, им легче манипулировать и навязывать определенные политические решения, качество которых он не сможет оценить.

В качестве налогового ликбеза для рядовых украинцев он предлагает внедрять просветительские программы в школах, университетах, привлечь к этой работе общественные организации и правительство, которое должно объяснять, как формируются налоги и куда они распределяются.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу ГС "Кейс Украина" с 12 по 16 сентября 2020 года во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий. В телефонном опросе приняли участие 2001 человек. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины.

Если вам интересно, смогли бы вы правильно ответить на поставленные вопросы опроса - пройдите этот тест.

Экономическая правда