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Шмыгаль: До конца года бюджет будет полностью выполнен

Среда, 25 ноября 2020, 14:25
 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен, а также отметил перевыполнение годового плана поступлений от налоговой.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"О ситуации с исполнением бюджета. По состоянию на 24 ноября ГНС собрала в бюджет 463 млрд грн, а запланированный индикатив был до конца года - 458 млрд грн. Цифры являются абсолютно объективными, показательными. Схемы ликвидируются и это демонстрируют цифры поступлений в бюджет. На сегодня годовой план выполнен и перевыполнен.

За 10 месяцев прошлого года Налоговая собрала 359 млрд грн, за 10 месяцев этого года - 419 млрд грн. До конца года бюджет будет полностью выполнен и правительство обеспечит финансирование всех выплат для людей", - сказал Шмыгаль.

Напомним:

По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета.

По данным ЭП, Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов - остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и другие).

Читайте подробнее в статье: Бюджетный кризис настиг Украину: средств на незащищенные расходы уже нет

Экономическая правда

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Шмыгаль Кабмин бюджет

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