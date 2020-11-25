Минэкономики: За 8 месяцев карантина безработным выплатили более 13 миллиардов

В течение карантина (с 12 марта 2020 года и по настоящее время) выплатили 11,5 млрд грн помощи безработным, зарегистрированных в центрах занятости, еще 2,8 млрд грн выделили из фонда борьбы с COVID-19 на программу помощи по частичной безработице (уже профинансировано 2,5 млрд грн).

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373,7 тысяч граждан.

Это и программа "5-7-9", одним из условий которого было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тысяч человек", - сказал Петрашко.

По его словам, финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.

"Так, в последние правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн, а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн", - добавили в министерстве.

Напомним:

28 октября Кабмин принял постановление о выделении из COVID-фонда 1,3 млпд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на пособие по безработице.

Экономическая правда