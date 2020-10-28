Кабмин выделил из COVID-фонда 1,3 миллиарда на помощь по безработице

Кабмин принял постановление о выделении из COVID-фонда 1,3 млпд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на пособие по безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,3 млрд грн на бюджетные программы по помощи по безработице.

В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млн грн. Для выплат пособия по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн", - говорится в сообщении.

"В течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн пособия по безработице. Также свою эффективность продолжает демонстрировать программа помощи по частичной безработице, по которой осуществлены выплаты на более чем 2,5 млрд грн и сохранены рабочие места для 370 тысяч человек.

Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, кто сейчас оказался в сложном положении", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс граждан.

Экономическая правда