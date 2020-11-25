Курс валют на 25 ноября: "черный" и наличный рынки, обменники
25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,34 - 28,36 гривни;
Евро - 33,79 - 33,81 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,47 гривни. Евро покупают по 33,37 гривни, продают по 33,78 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,31 - 28,38 гривни, евро - 33,50 - 33,60 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,33 - 28,38 гривни, евро - 33,52 - 33,64 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривни.
24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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