Закрытие межбанка: гривна немного укрепилась
24 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,34 - 28,35 гривны;
Евро - 33,62 - 33,64 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,27 - 28,47 гривны. Евро покупают по 33,32 гривны, продают по 33,73 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,34 - 28,40 гривны, евро - 33,43 - 33,58 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривны.
24 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривны.
23 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривны.
Экономическая правда
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