Закрытие межбанка: гривна немного укрепилась

24 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,34 - 28,35 гривны;

Евро - 33,62 - 33,64 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,27 - 28,47 гривны. Евро покупают по 33,32 гривны, продают по 33,73 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,34 - 28,40 гривны, евро - 33,43 - 33,58 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривны.

24 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривны.

23 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривны.

Экономическая правда