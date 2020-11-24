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Курс валют: гривня стабилизировалась

Вторник, 24 ноября 2020, 20:10
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,68 грн (на 24 ноября - 33,76 гривни).

Напоминаем:

24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Экономическая правда

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курс валют

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