Курс валют: гривня стабилизировалась
Вторник, 24 ноября 2020, 20:10
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,68 грн (на 24 ноября - 33,76 гривни).
Напоминаем:
24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua