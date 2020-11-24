Курс валют: гривня стабилизировалась

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 24 ноября на уровне 28,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,68 грн (на 24 ноября - 33,76 гривни).

Напоминаем:

24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Экономическая правда