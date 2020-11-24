Минфин привлек рекордные 16,8 миллиарда от продажи ОВГЗ

От продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 16,8 миллиарда гривен - это самая высокая сумма с июня.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Всего на аукционе было предложено шесть выпусков ценных бумаг: пять гривневых и один в евро.

Срок обращения облигаций в гривне составил 4 и 6 месяцев и 1, 3, 4 года. Выпуск в евро был годовым.

От размещения гривневых облигаций было привлечено 11,5 миллиарда гривен. Средневзвешенная доходность 4-месячных ОВГЗ составляет 10%, 6-месячных - 10,25%, 1-летних - 10,75%, 3-летних - 11,4% и 4-летних - 11,7%.

От евровых облигаций в бюджет привлекли 157,7 миллиона евро со ставкой доходности 2,45%.

Суммарно было привлечено 16,8 миллиарда гривен благодаря поднятию ставок Минфином. По гривневым 4-месячным ОВГЗ ставка выросла на 1 п.п., 6-месячным - 1,25 п.п., 1-летними - 0,33 п.п., 3-летних - 0,68 п.п. По евровыми 1,2-летним облигациям ставка выросла на 0,23 п.п.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 9 июня Минфин привлек в госбюджет 17,8 миллиарда грн, снизив ставки доходности.

Экономическая правда