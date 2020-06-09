Аукціон ОВДП: Мінфін знизив ставку дохідності і залучив до бюджету майже 18 мільярдів гривень

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до держбюджету 17,8 млрд грн, знизивши ставки дохідності.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що Міністерство фінансів розмістило номіновані в гривні ОВДП з терміном погашення 3, 6, 9 місяців, 1 рік та 1.5 роки, а також - ОВДП в євро зі строком погашення 1 рік.

"Найбільшим попитом серед гривневих інструментів користувались ОВДП із найдовшим із представлених строків до погашення - 1,5 роки, які Мінфін розмістив на суму 5,7 млрд грн за ставкою 10,8%.

Середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 84 б.п. до 9,0%, за 6-місячними - на 61 б.п. до 9,5%, 9-місячними - на 19 бп до 10,7%, 1-річними ОВДП - на 16 бп до 10,7%", - йдеться у повідомленні.