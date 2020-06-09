Аукціон ОВДП: Мінфін знизив ставку дохідності і залучив до бюджету майже 18 мільярдів гривень
За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до держбюджету 17,8 млрд грн, знизивши ставки дохідності.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
Зазначається, що Міністерство фінансів розмістило номіновані в гривні ОВДП з терміном погашення 3, 6, 9 місяців, 1 рік та 1.5 роки, а також - ОВДП в євро зі строком погашення 1 рік.
"Найбільшим попитом серед гривневих інструментів користувались ОВДП із найдовшим із представлених строків до погашення - 1,5 роки, які Мінфін розмістив на суму 5,7 млрд грн за ставкою 10,8%.
Середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 84 б.п. до 9,0%, за 6-місячними - на 61 б.п. до 9,5%, 9-місячними - на 19 бп до 10,7%, 1-річними ОВДП - на 16 бп до 10,7%", - йдеться у повідомленні.
1-річні ОВДП, номіновані в євро, розмістили за середньозваженою ставкою 2,2% (-2 бп порівняно з попереднім розміщенням) на суму 353 млн євро.
Нагадаємо:
За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 червня до держбюджету залучили 2,9 млрд грн, дохідність за найкоротшими паперами повернулась до докарантинних рівнів.
Економічна правда
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