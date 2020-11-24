Экспорт украинского грецкого ореха упал на 19%
Из-за пандемии экспортеры грецкого ореха получили 61 миллион долларов выручки, что является самым низким показателем за последние три сезона.
Об этом сообщают в своей аналитике EastFruit.
Так, доходы от экспорта сократились на 19% за первые 9 месяцев 2020 года и принесли производителям 60,1 миллиона долларов.
Также на 60% сократился объем экспорта в Турцию, значительно меньшие объемы поставок были в Белоруссию, Греции, Румынии, Ливана, ОАЭ и Грузии.
Зато экспорт в страны Европы значительно увеличился: в Нидерланды вырос вдвое, на 90% в Германию и более чем на 80% - до Австрии. Также поставки увеличились в Венгрии, Италии, Великобритании и Казахстана.
Напомним:
По данным отчета USDA Украина занимает 4-е место в рейтинге мировых экспортеров грецкого ореха - после США, Чили и Китая.
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