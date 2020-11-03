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Україна входить до топ-5 світових виробників волоського горіху – звіт USDA

Вівторок, 3 листопада 2020, 11:55
 

В USDA (United States Department of Agriculture) прогнозують у сезоні 2020/2021 рекордне виробництво волоських горіхів на рівні 2,3 млн тонн, за даними USDA, Україна входить до топ-5 світових виробників волоських горіхів із 126 тисячами тонн.

Про це йдеться у звіті USDA.

Зазначається, що на двох глобальних лідерів ринку - Китай і США - приходиться 75% із усього виробництва волоських горіхів.

 
 
інфографіки - з FB Alex Lissitsa

Також прогнозується, що обсяги експорту зростуть загалом на 14% - до 946 тисяч тонн, а світові запаси зростуть на 20%.

Зокрема, прогнозується зростання виробництва у Китаї на 2% - до 1 млн т.

Водночас, як очікується, у США виробництво зросте на 20% - до рекордних 708 тис тонн.

При цьому, у Чилі також прогнозується ріст на 20% - до 150 тис тонн.

"Виробництво в Україні прогнозується на рівні 126 тис тонн за нормальних умов вирощування. Експорт на провідні ринки - Європейський Союз та Туреччину - очікується без змін", - йдеться у звіті.

Дані USDA також свідчать, що Україна посідає 4-те місце у рейтингу світових експортерів волоського горіху - після США, Чилі та Китаю.

Економічна правда

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