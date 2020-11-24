Стали известны победители первого хакатона по развитию онлайн-кинотеатров

Определились победители первого в Украине хакатона Cinema Challenge Hackathon, в финал вышли 51 команда и более 100 индивидуальных участников, победители получат больше 1,4 млн грн.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что цель хакатона, который проходил с 14 до 22 ноября 2020 года при поддержке Минцифры - создание технологий по направлению Cinema Tech.

"Инициатором события выступил национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv вместе с компанией по внедрению инноваций We_Challenge. В финал вошла 51 команда и более 100 индивидуальных участников.

Среди решений, которые разработали победители - высокоэффективные рекомендательные системы для фильмов и ТВ-программ; комплексный сервис для совместного просмотра с друзьями; сервис, который помогает родителям сделать стриминговую платформу развивающей для детей; система для поиска фильмов, снятых по книге, которая была прочитана зрителем, и тому подобное", - говорится в релизе.

"Нам важно развивать Cinema Tech в Украине, ведь мы уверены, что благодаря новым технологиям украиноязычный и украинский контент станет популярнее. Определять победителей хакатона было достаточно сложно, поскольку участники представили блестящие и полезные идеи.

Многие из них мы непременно будем воплощать. Есть решения, которые мы можем вводить уже сейчас", - заявил директор онлайн-кинотеатра sweet.tv Александр Резунов.

"Всего к участию в хакатоне зарегистрировалось 1500 IT-специалистов. Из них было отобрано около 500 участников из 66 городов. Самому старшему было 50 лет, самому младшему - 16. Стартовала 71 команда. В финал дошла 51 команда и более 100 индивидуальных участников", - говорится в сообщении.

Победители хакатонов определялись в трех направлениях.

Первое направление - разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах. Победителями стали команды AfterParty (280 тыс грн/10 тыс долларов - 1 место) и Too much recsys experience (2 место - 140 тыс грн/5 тыс долларов).

Второе направление - разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах. В этой категории призы получили команда Magic City (280 тыс грн/10 тыс долларов - 1 место) и Никита Мелентьев (2 место - 140 тыс грн/5 тыс долларов).

Отмечается, что победители в этих категориях определялись автоматически согласно показателям эффективности работы предложенных решений. Главной целью участников и команд было создание сервисов, которые максимально учитывают личные интересы зрителей.

В третьей номинации команды разрабатывали собственные идеи, которые соответствуют тематике Cinema Challenge Hackathon.

"1 место (приз - 280 тыс грн, или 10 тыс долларов) - получила команда "Галичина". Разработчики предложили комплексное решение, которое помогает построить атмосферу кинотеатра дома. Включает комнату совместных просмотров фильмов с друзьями, встроенный чат для обмена эмоциями во время просмотра контента и возможность покупать костюмы и другие аксессуары главных героев", - добавили организаторы хакатонов.

Второе место (140 тыс. грн, или 5 тыс долларов) в этой номинации заняла команда "Sweet Kids".

"Создала детский интерактивный развивающий кабинет. С помощью геймификации родители могут давать ребенку задания для просмотра. А ребенок - создавать себе виртуального персонажа, собирать бонусы и тратить их на приобретение атрибутов для своего героя. Выполняя интересные развивающие задания, ребенок приучается к дисциплине и смотрит полезный контент", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним:

Ранее сообщалось, что видеосервис sweet.tv инициирует первый в Украине хакатон с призовым фондом 50 000 долларов. Цель конкурса - ускорить развитие отечественных технологий для онлайн-кинотеатров.

Экономическая правда