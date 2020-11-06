"Створити український Netflix": Стартує перший хакатон з розвитку онлайн-кінотеатрів

Відеосервіс sweet.tv ініціює перший в Україні хакатон з призовим фондом 50 тисяч доларів. Мета конкурсу - прискорити розвиток вітчизняних технологій для онлайн-кінотеатрів.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

"Під час заходу найкращі IT-фахівці розроблятимуть рішення, які допоможуть популяризувати якісний контент українського виробництва. Подія пройде за підтримки Міністерства цифрової трансформації", - йдеться в повідомленні.

В рамках Хакатона будуть залучені IT-фахівці для розробки рішень для популяризації національного контенту: кіно, ТБ-програм, серіалів, дубляжу.

"Наша мета - бути українським Netflix. Ми прагнемо вдосконалити систему рекомендацій і подання контенту так, щоб кожен глядач міг ще швидше знайти для себе цікавий український і україномовний контент", - говорить засновник sweet.tv Олександр Вітько.

Cinema Challenge Hackathon проходитиме з 14 по 22 листопада 2020 року. Призовий фонд становить 50 тисяч доларів. Переможці будуть визначатися в кожній окремій категорії.

Володар першого місця отримає 10 тисяч доларів, другого - 5 тисяч доларів. Також переможець серед проєктів отримає 10 тисяч доларів.

Хакатон відбудеться в онлайн-форматі. У події візьмуть участь понад 500 осіб - датасайентистів, розробників, менеджерів, дизайнерів і маркетологів.

Нагадуємо:

sweet.tv - національний онлайн-кінотеатр. На платформі доступні 227 каналів українського національного і преміального HD-телебачення, а також контент в 4К.

Головні конкуренти - Megogo, Oll.tv, Divan.tv, Воля, Київстар-ТБ.

За даними журналу Forbes, sweet.tv має 50 тисяч користувачів, дохід у 2019 році становив 54 млн грн.

Економічна правда