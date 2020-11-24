Украина присоединяется к Совместной системе сборов Евроконтроля

24 ноября Евроконтроль одобрил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов, что позволит внедрить европейскую систему формирования платы за аэронавигационные услуги.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Украина стала членом Евроконтроля еще в 2004 году, отмечают в министерстве. Однако процесс присоединения к Общей системе маршрутных сборов завершился лишь 24 ноября 2020.

"Завершение важного этапа евроинтеграционных процессов в области аэронавигации дает Украине весомое преимущество: позволит внедрить европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги", - прокомментировал решение Евроконтроля руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

В министерстве указывают, что это является очередным подтверждением соответствия базы расходы и ставок платы Украэроруха принципам Евроконтроля.

Для Украины уже установлен размер маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание на 2021 год.

Основными преимуществами для Украэроруха ведомство называет ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и определение актуальных ставок 1 января ежегодно с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.

Также определение двух отдельных ставок маршрутных сборов для воздушного пространства над Украиной и в международном пространстве над открытым морем дает новые возможности привлекать транзитный трафик над Черным морем.

"Мы должны привести украинскую нормативную базу в соответствие с принятым решением. В результате успешной техинтеграции Украина станет полноценным участником унифицированного для всех стран - членов Евроконтроля процесса расчетов", - отметил Ярмак.

Обработка выставленных Евроконтролем счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями.

Напомним:

Ранее Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Международных авиалиний Украины" к "Украэроруху" по условиям договора об аэронавигационном обслуживании.

Экономическая правда