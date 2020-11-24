Бюджет-2021: Финальный документ до сих пор не сформирован – нардеп

Финальный документ проекта госбюджета-2021 до сих пор не сформирован из-за согласования с МВФ, вероятная дата утверждения бюджета на Кабмине - 25 ноября, но опять могут перенести.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса", первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"До сих пор финальный документ не сформирован. Причина - (не) согласование с МВФ. Пока понятно, что дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%. Вроде как пару десятых, но в деньгах это около 20 млрд с расходов.

Макропрогноз нужно пересмотреть на более реалистичный. Кризис же. И в очередные оптимистичные цифры от нас уже никто не верит. Это как раз то, что самое болезненное", - написал нардеп.

"Пока вероятная дата утверждения бюджета на Кабмине - завтра, 25/11. Но без согласования с МВФ никто выносить не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести", - добавил он.

Железняк отметил, что с таким графиком "уже очевидно, что транша не будет в этом году".

"Но остается шанс на приезд миссии и staff agreement, а в текущей ситуации даже это нам критически необходимо", - написал нардеп.

Напомним:

Ранее Железняк сообщал, что Кабмин в пятницу вечером, 20 ноября, утвердит бюджет-2021 ко второму чтению и передаст в Раду, однако на заседании в пятницу этот вопрос не рассматривали.

Кабмин передаст в Верховную Раду проект госбюджета-2021 ко второму чтению к концу недели, на прошлой неделе заявил представитель правительства в Раде Василий Мокан.

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.

Если проект закона о госбюджете-2021 не примут до конца этого года, это, в частности, означает, что в январе 2021 года не произойдет запланированного повышения минимальной заработной платы с 5 до 6 тыс грн, а расходов на финансирование вакцинации от COVID не будет.

Экономическая правда