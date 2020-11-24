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"Нафтогаз" в ноябре почти не изменил цены на газ для производителей тепла

Вторник, 24 ноября 2020, 10:35
 

Оптовая цена на природный газ для производителей теплоэнергии в ноябре 2020 года, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, составляет 5375,1 грн за 1 тыс кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение) - за месяц цена выросла всего на 1 грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

"Относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на хабах на уровне октября. Таким образом, цена газа в рамках ПСО в ноябре практически не отличается от цены ПСО в октябре (5374,1 грн за 1 тыс. кубометров).

Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа" , - говорится в сообщении.

Напомним:

В октябре 2020 года оптовая цена на газ для производителей теплоэнергии, которым поставляется газ в рамках ПСО, составила 5374,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировок), цена в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросла на 24%.

Экономическая правда

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Нафтогаз газ цена

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