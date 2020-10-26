"Нафтогаз" в октябре поднял цену на газ для производителей тепла на 24%
В октябре 2020 года оптовая цена на газ для производителей теплоэнергии, которым поставляется газ в рамках ПСО, составляет 5374,1 грн за тысячу кубомертив (без учета НДС и расходов на транспортировку), цена в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросла на 24%.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса.
Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что до 1 мая 2021 года "Нафтогаз" поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.
Напомним:
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цены на газ на октябрь на текущем уровне - 4,7 грн/кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24грн кубометр в рамках тарифа "Годовой".
Экономическая правда
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