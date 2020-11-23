Вакцина от COVID-19 появится в Украине минимум в мае

Первая партия вакцин от COVID-19 появится в Украине не раньше мая 2021 года благодаря программе COVAX.

Об этом говорится в материале ЭП.

Сейчас существуют три пути поставок вакцин от COVID-19 в Украине:

- По программе COVAX;

- Закупки за средства госбюджета;

- Коммерческие поставки через сеть дистрибьюторов.

"Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятно станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX гарантированно будет доставлена вакцина для 20% населения, а остальные государство будет покупать самостоятельно", - отметили в правительстве.

Первый транш составит 1,2 миллиона доз, и в целом Украина получит до 8 миллионов доз. Этого хватит на прививки 4 миллионов населения (вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день).

По информации Минздрава, правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech по поставкам вакцины в Украину. На приобретение вакцины в госбюджете 2021 предусмотрено 19,4 миллиарда грн. Еще 50 миллионов евро Украина направит из средств на развитие муниципальной инфраструктуры Европейского инвестбанка.

Источник в правительстве сообщил, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу приобретения препарата, одним из разработчиков которого является немецкая компания BioNTech.

Если заявленные для покупки вакцины средства будут выделены, то Украина сможет приобрести около 38 млн доз препарата от Pfizer-BioNTech. Этого хватит для вакцинации 19 млн граждан.

Больше про вакцину от COVID-19 в Украине читайте в материале ЭП: Первые вакцины от COVID-19: на что могут рассчитывать украинцы и когда

Экономическая правда