На аукционе 20 ноября Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов гривен под 6% годовых.

Об этом говорится в данных регулятора.

Тендер проводился на рефинансирование сроком до 84 дней.

НБУ удовлетворил заявки двух банков на общую сумму 600 000 000 гривен.

Следующий тендер со сроком рефинансирования до 84 дней состоится 27 ноября

Напомним:

13 ноября Нацбанк провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк – 10,8 млрд грн на 5 лет.

Экономическая правда