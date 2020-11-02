Госбюджет за январь-октябрь недовыполнили более чем 7,5 миллиарда
За 10 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило 842 миллиарда гривен. Это на 7,5 миллиарда меньше плана.
Об этом говорится в отчете Госказначейства.
Доходы местных бюджетов за январь-октябрь составили 240 миллиардов гривен. Запланированные доходы составляют 250 миллиардов, то есть на 10 миллиардов больше.
При этом, поступления от налоговых и таможенных органов превысили план десяти месяцев более чем на миллиард гривен. Зато, специальный фонд недополучил 6 миллиардов.
Отдельно за октябрь плановые показатели были перевыполнены. Так, в госбюджет поступило более 77 млрд из запланированных 70, в местные - 28 из запланированных 25 миллиардов.
Отмечается, что от приватизации поступило 1,9 миллиарда.
Напомним:
За январь - сентябрь 2020 госбюджет Украины сведен с дефицитом 82 млрд гривен.
Экономическая правда
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