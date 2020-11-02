Цены на нефть упали на более чем 3% на фоне расширения локдаунов в Европе

Цены на нефть в понедельник, 2 ноября, продолжают снижаться - они упали более чем на 3% на фоне опасений, что серия блокировок из-за коронавируса в Европе ослабит спрос на топливо.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник утром составляла 36,74 долларов за баррель, это на 3,16% ниже цены на закрытие-и предыдущей сессии.

Отмечается также, что декабрьские фьючерсы на Brent, срок которых истек в пятницу, 30 октября, потерял в цене 0,19 доллара (0,5%).

В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной бирже утром понедельника составила 34,54 доллара за баррель - это на 1,25 доллара (3,49%) ниже уровня предыдущей сессии.

Также сообщается, что в октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, а Brent потеряла в цене 8,5%.

Напомним:

Мировые цены на нефть в пятницу, 30 октября упали до июньских минимумов, опустившись ниже 40 долларов за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,7%, до 37,62 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,1%, до 35,79 доллара за баррель.