Світові ціни на нафту впали до червневих мінімумів: нижче 40 доларів за барель
Субота, 31 жовтня 2020, 14:10
Світові ціни на нафту в п'ятницю, 30 жовтня впали до червневих мінімумів, опустившись нижче 40 доларів за барель.
Про це свідчать дані торгів.
Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки Brent впала на 1,7%, до 37,62 долара за барель, а грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,1%, до 35,79 долара за барель.
Нагадуємо:
З травня по серпень ціни на нафту відновлювалися після грандіозного обвалу, який тривав з січня по квітень.
Але за вересень Brent втратила 9,6% своєї вартості, в жовтні - 8,1%, а марка WTI подешевшала на 5,6% у вересні і на 11% в жовтні.
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