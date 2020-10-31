Світові ціни на нафту впали до червневих мінімумів: нижче 40 доларів за барель

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 30 жовтня впали до червневих мінімумів, опустившись нижче 40 доларів за барель.

Про це свідчать дані торгів.

Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки Brent впала на 1,7%, до 37,62 долара за барель, а грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,1%, до 35,79 долара за барель.

Нагадуємо:

З травня по серпень ціни на нафту відновлювалися після грандіозного обвалу, який тривав з січня по квітень.

Але за вересень Brent втратила 9,6% своєї вартості, в жовтні - 8,1%, а марка WTI подешевшала на 5,6% у вересні і на 11% в жовтні.