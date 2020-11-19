Европейский инвестбанк направит около полумиллиарда на развитие восточных регионов Украины

Европейский инвестбанк направит 440 миллионов евро на развитие инфраструктуры Луганской области и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Interfax.

Европейский инвестиционный банк одобрил два кредитных проекта для Украины: Программу восстановления и "Восточная Украина".

На Программу восстановления поступит 340 миллиона евро. Это финансирование направится на создание и восстановление общественных зданий, в том числе медицинских центров, государственных дорог и мостов и предоставления коммунальных услуг.

Программа восстановления работает с подконтрольными Украины территориями в Донецкой и Луганской, а также соседних областях с целью оказания им поддержки с притоком ВПЛ.

Также при поддержке ЕИБ уже была реализована программа "Раннего восстановления" с кредитной линией в 200 миллионов, что также направлялась на поддержку ВПЛ и регионов, которые их принимают.

Еще 100 миллионов Инвестбанк выделит на развитие дорог регионального значения в Луганской области в рамках проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".

Речь идет о направлениях:

Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут;

Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск;

Н-26 Чугуев-Меловое.

Их восстановление поможет укрепить позиции сельского хозяйства.

В Мининфраструктуры заявили, что кроме средств ЕИБ планируют привлечь 65 миллионов долларов со стороны Всемирного банка. Это позволит восстановить около 183 километров дорог.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правительство хочет перераспределить 50 миллионов евро, полученные в рамках совместной с Европейским инвестбанком программы по развитию инфраструктуры, на будущие вакцины от COVID-19.