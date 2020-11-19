"Вы уже оставили нас без штанов": Львовские рестораторы просят отменить карантин выходного дня

Львовские рестораторы заявили, что будут работать "как партизаны" во время карантина выходного дня, потому что не имеют другого выхода, и призвали срочно отменить его и, при необходимости, ввести настоящий локдаун на понятный срок.

Об этом говорится в их видеообращении к власти.

"Мы - львовские рестораторы, которые еще не так давно принимали и кормили десятки тысяч гостей. Нас знают в Европе и мире. Еще совсем недавно мы ездили с лекциями и рассказывали, как работают креативные индустрии, и как с помощью любви к людям можно создавать бизнесы и тысячи рабочих мест.

Но на этих выходных все изменилось: целое нашествие полицейских экипажей имело единственную цель - заблокировать нашу работу, как физически, так и юридически. Мы не сдались и продолжали работать. Прежде всего, потому что мы против бессмысленных и показательных решений", - заявили в обращении рестораторы.

"В то время, когда наши просторы оборудованы всем необходимым, чтобы быть безопасными, тысячи людей находятся в метро - маршрутках - супермаркетах без соблюдения карантинных требований и никакого контроля.

И в то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улицы", - подчеркнули они.

"Поэтому мы - против, мы будем принимать гостей и нести ответственность за наши коллективы. Мы будем работать как партизаны, как бы это нас не унижало. У нас нет другого выхода. И это Львов, крошка, ни одна власть здесь не смогла победить подполье. И вам вряд ли удастся ", - говорится в видеообращении.

Рестораторы предлагают срочно отменить "так называемый карантин выходного дня" и "начать реально, а не показательно контролировать выполнение безопасности требований".

"Научите людей жить рядом с вирусом и избегать его!. Займитесь, наконец, медициной, тестируйте людей, открывайте госпитали, делайте свою работу в конце концов. Если надо - вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все, абсолютно все, но уже, и на понятный срок. Мы первые закроемся, как только будем знать, что говорить нашим работникам.

Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей", - отметили рестораторы.

"А этой госпоже вице-министру, которая советовала нам искать другую работу и увольнять людей, хотим сказать: "Тетя! Возвращайтесь домой, после тех киевских заработков! Вы, наверное, уже там переработали", - добавили они.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

Ранее мэрия Львова не согласилась на введение "карантина выходного дня" и объявила субботу и воскресенье рабочими днями на территории города.

11 ноября Садовый назвал "глупостью" введение карантина выходного дня и заявил, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать.

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Экономическая правда