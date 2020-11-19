В Минздраве объяснили совет предпринимателям о работе в больницах: Это была просьба о помощи

Заместитель главы Минздрава Ирина Микичак заявила, что когда предлагала представителям малого бизнеса, которые остались без работы из-за карантина, временно идти работать в больницы, это была просьба о помощи, по ее словам, такая практика есть и в Европе.

Об этом она сказала в эфире программы "Мокрик по живому".

"Конечно, я в курсе, что мои слова вызвали скандал. Моя приемная особенно в курсе, когда звонят и нехорошими словами исповедуют моих девушек. На самом деле я считаю, что это хорошо, что был такой резонанс. Потому что люди услышали, что есть потребность в помощи.

Мне жаль тех людей, которые так агрессивно настроены, и очень жаль, что среди них есть часть людей, которые и с образованием, и с пониманием, и так далее. Но, наверное, часть общества находится в непонимании, что происходит в больницах. Мое обращение не с предложением "идите ищите себе дохода", мое обращение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите", - заявила Микичак.

"Врачи врачами, медсестры медсестрами, но нам в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и охранники, и просто разнорабочие. То есть десятки профессий, которые всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно.

Это не ноу-хау львовское или мое личное, или всеукраинское. Такая практика есть в Европе, сейчас в Польше на каждые 100 метров висят баннеры "Приглашаем на помощь". Более того, мы приглашаем на помощь не волонтерить, мы просим реально на рабочие места, у нас есть контрактная система. Это могло бы быть немного поддержкой для малого бизнеса. Конечно, это не доход, который есть в ресторанном бизнесе", - добавила заместитель Степанова.

На утверждение журналиста о том, что сама Микичак говорила на брифинге о низких зарплатах у медработников, она ответила, что так "произошло исторически". Кроме этого, по ее словам, если посмотреть на рейтинг зарплат, в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты, но там чаевые.

"Если так подумать, вот почему люди обиделись? За то, что мы попросили о помощи? Ну, сорри, тогда действительно люди не понимают всей трагедии нынешней ситуации", - сказала Микичак.

"Я не предлагаю альтернативы. Правительство работает, чтобы обеспечить бизнес экономическими гарантиями, как есть в европейских гарантиях. Но в силу того, что у нас есть много вакансий, мы попросили о помощи. Никто никого насильно не гонит. Если же общество не понимает, особенно это странно слышать от журналистской среды ... К сожалению, это трактовали не так, как оно есть. это однозначно была просьба", - добавила она.

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Напомним:

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала представителям малого бизнеса, которые остались без работы из-за карантина, временно идти работать в больницы.