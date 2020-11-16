"С радостью предоставим временные рабочие места": В МЗ посоветовали малому бизнесу идти работать в больницы

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала представителям малого бизнеса, которые остались без работы из-за карантина, временно идти работать в больницы.

Об этом она заявила на брифинге 16 ноября.

"Мы выбираем такой вариант карантина, который не убьет нашу хронически больную экономику. Мы понимаем, что если не будет работать экономика, то не будут работать и больницы, и не будет возможности их профинансировать.

Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину", - сказала Микичак.

"Наши больницы с радостью предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", - добавила она.

По словам заместителя главы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются "в сильных и здоровых рабочих руках" - экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухонь, электриках, водителях, охранниках, вахтерах, разнорабочих.

"Приходите в больнице. Мы имеем возможность принять на работу каждого. Помогите медицине выстоять и спасти жизни каждого из нас, наших родных и близких", - подчеркнула Микичак.

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Напоминаем:

За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.

В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни.

Экономическая правда