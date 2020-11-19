Госбанки заработали на 19% меньше в третьем квартале - Минфин





За третий квартал 2020 государственные банки получили около 25 миллиардов гривен прибыли, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, прибыль госбанков за третий квартал 2020 года составляет 24,5 миллиарда гривен. За соответствующий период в прошлом году они заработали на 5,8 миллиарда больше, или на 19%.

Наибольшая доля прибыли принадлежит "ПриватБанка" - он заработал 56,6% общей суммы. Зато "Укрэксимбанк" остается в убытке размером 2,2 миллиарда гривен.

Выросли объемы вкладов в банках: по сравнению с началом года прирост составляет 15,3%, то есть более 93 миллионов гривен. Из них средств юрлиц стало больше на 15,2%, физлиц - на 15,4%.

Прирост вкладов состоялся преимущественно за счет роста объема средств по требованию.

Объем кредитов и задолженности клиентов сократился на 1,2%. Также, в третьем квартале замедлился сокращение спроса на кредиты и составило 0,6%, или 1,2 миллиарда гривен.

Экономическая правда