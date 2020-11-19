Зимних отключений электроэнергии не будет - Минэнерго
В Минэнерго заверили, что веерных отключений электроэнергии зимой в Украине не будет благодаря значительным запасам ресурсов.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
В ведомстве объяснили, что "Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и имеющимися генерирующими мощностями".
Также Минэнерго обратило внимание на то, что плановое производство АЭС и ТЭЦ было сокращено в апреле в связи с карантинными ограничениями.
Относительно "Энергоатома" Министерство отметило, что, из-за невыполнения ремонтных сроков, отдельные блоки "Энергоатома" еще не введены в эксплуатацию. Однако на следующий год плановая мощность компании увеличилась на 2,9 миллиарда кВт/ч.
"Вместе с тем 1,2 миллиарда кВт/ч остаются вакантными для АЭС, которые вынужденно компенсируются другими генерациями, чтобы не было тех самых веерных отключений", - отметили в ведомстве.
Напомним:
Ранее Министерство энергетики отрицало искусственное ограничение мощностей "Энергоатома" и называло рост цен на электроэнергию для промышленности "недопустимым".
Экономическая правда
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