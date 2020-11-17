"Провалы руководства" - в Минэнерго отреагировали на обвинения по "Энергоатому"

Министерство энергетики отрицает искусственное ограничение мощностей "Энергоатома" и назвала рост цен на электроэнергию для промышленности "недопустимым".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Министерстве объяснили низкие объемы производства "Энергоатома" "сорванными" ремонтными работами, через которые три энергоблока Запорожской АЭС не смогли вовремя войти в эксплуатацию. Их совокупная мощность составляет 3000 МВт, однако пока работает только один блок.

Безопасность работы атомных энергоблоков является сферой ответственности Госатомрегулирования, без выполнения замечаний которого энергоблоки не попадают в эксплуатацию.

Минэнерго отмечает, что сроки не были выполнены за большого количества обжалований закупок на непрозрачных тендерах.

По мнению ведомства, руководство "Энергоатома" работает неэффективно: "В энергосистеме имеется резерв к дальнейшему увеличению объемов производства АЭС еще на 1,2 млрд кВт/ч, который предприятие пока не может использовать через неоптимальное планирование графиков ремонтов".

Также министерство отметило низкие объемы продаж электроэнергии. Более 16% этих объемов были проданы по ценам, ниже рыночных в августе-октябре.

При этом в сообщении говорится о перепроизводстве по прогнозным балансам АЭС: на 11% в мае, 6% в июле, 11% в августе, 5% и 14% в сентябре и октябре.

"Таким образом, при наличии технической возможности ОЭС Украины принять дополнительную базовую мощность, нагрузка атомных энергоблоков НАЭК "Энергоатом" растет безотносительно утвержденным в прогнозном балансе показателей", - завершают в Минэнерго.

Напомним:

Ранее в "Энергоатоме" заявили о возможных протестах на фоне финансовых проблем в компании. Причиной называют обязательство продавать электроэнергию по заниженным ценам.

Экономическая правда