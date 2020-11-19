Реформы космической отрасли блокируются на уровне Министерства - екс-глава Госкосмоса

Екс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов заявил о блокировании Минстратегпромом корпоративной реформы и принятия государственной космической программы.

Об этом сообщает Interfax.

По словам Усова, Госкосмос еще летом подал все необходимые документы по корпоративной реформе. Также был разработан совместный с Минэкономики законопроект о трансформации предприятий.

Однако с лета никаких сдвигов в Минстратегпроми не происходило.

Концепцию национальной космической программы ГКАУ представило в апреле этого года, и согласованный с ключевыми министерствами проект концепции также находится в Минстратегпроми.

"Но, к сожалению, все это заблокировано на уровне Министерства стратегической промышленности. Еще летом мы передали все эти документы для старта корпоративной реформы, однако уже конец года, а у нас до сих пор никаких результатов. А это критично важно, ведь каждый день - это потеря и ресурсов, и времени, и средств, и людей", - прокомментировал Усов.

Екс-глава заметил, что эти реформы необходимо принять ради конкурентоспособности украинской космической индустрии на рынке, ведь это также влияет на доверие инвесторов.

Ранее Владимира Усова сняли с должности председателя Госкосмоса постановлением Кабмина. Со слов Усова, об увольнении ему не сообщали, а узнал он об этом с опубликованной на Правительственном портале новости.

На брифинге Interfax он заявил, что не имел конфликтов с министром, а предложенные реформы в ведомстве поддерживались. Вместо этого он видит, как на самом деле происходит обратное.

"Мы видим, что на самом деле поддержки нет - наоборот, все наши реформы блокируются. Кроме того, я думаю, что основной проблемой является попытка получить персональный, ручной, контроль над отраслью и предприятиями. По моему мнению, это неправильно и вредит отрасли", - заявил Усов.

Свое увольнение он считает безосновательным и будет обжаловать его в суде.