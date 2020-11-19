В ОАСК поступил новый иск по изменению топ-менеджмента Приватбанка

В Окружной админсуд Киева поступил иск о замене главы правления Приватбанка Петра Крумханзла и главы наблюдательного совета банка Шэрон Иски.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НБУ, которая состоит у не направлении в набсовет Приватбанка требования о замене главы правления банка Петра Крумханзла и главы наблюдательного совета Шэрон Иски.

"Вместе с тем, истец просит ОАСК обязать Нацбанк направить в АО КБ "Приватбанк" требование об увольнении соответствующих руководителей за не обеспечение ими, по мнению истца, надлежащего выполнения своих должностных обовэязкив, что привело к нарушению банком требований законодательства", - говорится в сообщении.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Напомним:

В мае Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка" в наблюдательный совет банка об обязательствах расторгнуть трудовой договор с главой правления банка Петром Крумханзлом и уволить его от этой должности.

В июне ОАСК открыл производство по делу о смене главы и членов наблюдательного совета Приватбанка.

Экономическая правда