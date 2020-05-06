Печерський райсуд відмовився звільнити голову правління Приватбанку

Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити позов "Первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку" до наглядової ради банку про зобов'язання розірвати трудовий договір з головою правління банку Петром Крумханзлом та звільнити його із цієї посади.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 4 травня.

Зазначається, що у позові до наглядової ради Приватбанку і Кабміну профспілка вимагала оскаржити "бездіяльність" наглядової ради банку і розірвати контракт з Крумханзлом.

Нагадаємо:

23 грудня Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.