Печерський райсуд відмовився звільнити голову правління Приватбанку
Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити позов "Первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку" до наглядової ради банку про зобов'язання розірвати трудовий договір з головою правління банку Петром Крумханзлом та звільнити його із цієї посади.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 4 травня.
Зазначається, що у позові до наглядової ради Приватбанку і Кабміну профспілка вимагала оскаржити "бездіяльність" наглядової ради банку і розірвати контракт з Крумханзлом.
Нагадаємо:
23 грудня Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.
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