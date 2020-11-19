Сервис такси Bolt начал работу в Ивано-Франковске

Сервис такси Bolt появился в Ивано-Франковске - поездка будет стоить от 18 грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оплатить услугу можно как наличными, так и банковской картой. Новые пользователи могут заказать первую поездку со скидкой 40 грн по промокоду BOLTIF. К тому же будет действовать акция "Приведи друга - получи скидку на поездку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ивано-Франковске будут активными категории Bolt и Comfort, а также Isolated (авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами).

"Мы развиваем рынок пассажирских перевозок и улучшаем транспортную инфраструктуру в городах, где работает наш сервис. Быстрые и доступные поездки Bolt позволяют сделать передвижение по городу удобнее. В дальнейшем мы планируем запуск Bolt и в других городах нашей страны", - заявил операционный директор компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Ивано-Франковск стал девятым украинским городом, в котором появился сервис для заказа поездок Bolt. Сейчас услугами Bolt можно воспользоваться в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Полтаве, Ивано-Франковске и Виннице.

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Напомним:

Ранее сервис такси Bolt объявил о запуске в Полтаве - в городе будут активными три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated.

Экономическая правда