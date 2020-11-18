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НБУ не ожидает обвала гривни в случае повторного локдауна

Среда, 18 ноября 2020, 20:30
 

Национальный банк исключает повторение мартовского сценария ослабления гривни на валютном рынке в случае введения правительством повторного локдауна.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин в ходе форума финансовых директоров, передает Интерфакс-Украина.  

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – сказал Лупин, отвечая на вопрос о реакции нацвалюты на повторный локдаун.

Чиновник Нацбанка пояснил, что на ослабление гривни в марте, в частности, повлияла паника у нерезидентов, которые пытались быстро вывести и оперативно закрыть свои инвестиции в стране.

Он также уточнил, что аналогичной тактики нерезиденты придерживались не только в Украине, а и во всех развивающихся странах.

Напоминаем:

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что выполнение всех обязательств перед МВФ и продолжение программы сотрудничества будет очень позитивным сигналом и лучшим "успокоительным" для валютного рынка.

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гривня девальвация карантин коронавирус

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