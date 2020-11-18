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Кабмин предоставил Государственному ипотечному учреждению гарантии на 3 миллиарда

Среда, 18 ноября 2020, 13:35
 

Кабинет министров своим постановлением предоставил государственные гарантии в 3 млрд грн Государственному ипотечному учреждению для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам.

Об этом говорится в постановлении правительства от 16 ноября 2020 № 1110, опубликованном на Правительственном портале.

"Предоставить в 2020 году государственную гарантию для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 3 млрд грн, привлекаемых с целью финансирования уставной деятельности", - говорится в документе.

Постановление также утверждает условия предоставления в 2020 году госгарантии.

Подписывать документы о предоставлении государственной гарантии Кабмин уполномочил главу Минфина.

Напомним:

Кабмин поручил Минфину обеспечить создание частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Экономическая правда

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Кабмин ипотека

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