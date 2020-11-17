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Кабмин поручил Минфину создать "Украинскую финансовую жилищную компанию"

Вторник, 17 ноября 2020, 13:35
 

Кабмин поручил Минфину обеспечить создание частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Об этом говорится в постановлении № 1115 от 16 ноября, опубликованном на Правительственном портале.

Также правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для пополнения уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

А Государственной казначейской службе поручили открыть счет общества в Казначействе до регистрации учредительных документов общества в установленном законодательством порядке.

Экономическая правда

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